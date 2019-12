Programm der Volkshochschule Viersen : Neues entdecken bei der Weiterbildung

Bianca Goertz leitet die Kreisvolkshochschule Viersen. Foto: Franz Heinrich Busch/Franz-Heinrich Busch

Kreis Viersen Die Kreisvolkshochschule stellt ihr Programm für das erste Semester 2020 vor. Die meisten Kurse starten im Februar.

Mit dem aktuellen Weiterbildungsprogramm der Kreisvolkshochschule (VHS) kann der Wissenskoffer neu gepackt werden. Die Weiterbildungseinrichtung des Kreises Viersen hält für das Frühjahrssemester 2020 mehr als 830 Angebote bereit.

„Uns geht es um das längerfristige, das lebenslange Lernen, um nachhaltige Bildung und die Entfaltung individueller und beruflicher Perspektiven“, sagt VHS-Leiterin Bianca Goertz. „Bildung kann dabei einen wertvollen Beitrag leisten: Bildung ist mehr als die zielgenaue Ausbildung oder der dringend benötigte Sprachkursus, sie ist allumfassender, bietet lebenslangen Mehrwert und schärft die Sinne. Bildung hilft, mit Veränderungen umzugehen und sich besser den Herausforderungen des Alltags zu stellen.“

Die Kurse und Veranstaltungen beschäftigen sich mit den aktuellen Themen, greifen die rasanten Veränderungen in der Gesellschaft auf und machen diese begreiflich. Klimawandel, Künstliche Intelligenz, die Spaltung der Gesellschaft oder die Digitalisierung in der Arbeitswelt und im Privatleben sind nur einige der Themen, die das neue Programm im ersten Semester widergibt. Dabei müssen die VHS-Nutzer nicht auf Altbewährtes verzichten. Das traditionelle Kursangebot in den Bereichen Sprache, Kunst oder Gesundheit gehört ebenso zum neuen Programm.

Hierfür hat die VHS Veranstaltungen geplant mit Vorträgen zu aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen, mit Angeboten zur allgemeinen und beruflichen Weiterbildung, mit Seminaren zur Gesundheitsförderung und zur Mediennutzung, für das kreative Gestalten und – nicht zuletzt – mit Kursen zur Erlangung von Schulabschlüssen und zur Integration von Zugewanderten.

Programmheft liegt öffentlich aus

Das übersichtliche, gedruckte Programmheft liegt an den bekannten Stellen in den Rathäusern der Städte und Gemeinden, in Bibliotheken, Buchhandlungen, den Sparkassen und Volksbanken aus. Digital finden Interessierte alle Angebote unter www.kreis-viersen-vhs.de. Dort lassen sich auch alle Veranstaltungen buchen.

Eröffnung in Kempen mit dem Holocaust-Gedenktag

Eröffnet wird das Semester traditionell mit einem Vortrag zum Holocaust-Gedenktag am Montag, 27. Januar, 17.30 Uhr, im Kulturforum Franziskanerkloster in Kempen, Burgstraße 19. Anna Goldenberg, Autorin und Journalistin, liest aus ihrem neuen Buch „Versteckte Jahre“. In Ihrem Werk arbeitet sie die Geschichte ihrer jüdischen Familie auf und beschreibt anhand des Lebens ihres Großvaters, wie diese von den Nationalsozialisten zerschlagen wurde und die Überlebenden nach dem Holocaust wieder zusammenfanden. Der Eintritt ist frei.

Das Kursangebot beginnt offiziell am 10. Februar, einige Lehrgänge starten auch schon etwas früher. Anmeldungen sind auch während der Weihnachtsferien telefonisch unter Ruf 02162 9348-0, online unter www.kreis-viersen-vhs.de oder persönlich im VHS-Zentrum am Willy-Brandt-Ring 40 in Viersen möglich.

