Kultur in Tönisvorst : Der Stadtkulturbund legt wieder los

Dominique Huth (v.l.), Daniela Büscher-Bruch, Hans-Joachim Peschke und Thomas Nellen präsentierten das neue Programm des Stadtkulturbundes. Foto: Norbert Prümen

Tönisvorst Es gibt Neuigkeiten: In der neuen Spielzeit gibt es kein Abonnement mehr, Karten können jetzt online gekauft werden. Höhepunkt der neuen Saison ist der Auftritt von Götz Alsmann.

Von Jürgen Karsten

Vorsitzender Thomas Nellen nennt es „die wohl schwerste Entscheidung in der über 27-jährigen Geschichte des Stadtkulturbundes“: Erstmals wird es in der kommenden Spielzeit keine Abonnementreihe wegen der anhaltenden Unsicherheiten durch die Pandemie geben, wann man wieder die rund 500 Gäste im Forum Corneliusfeld empfangen kann. Eine weitere Neuerung: Der Vorstand hat die Zeit genutzt und auf die modernere Methode des Online-Ticket-Verkaufs über das Reservierungssystem „Reservix“ umgestellt.

Das geht einfach und schnell, man kann auch gleich Karten für mehrere Veranstaltungen online bestellen und sich die Karten selbst ausdrucken oder zuschicken lassen. Nur die Reihe „Götterspeise“ und die bereits im vergangenen Jahr vorgesehene Veranstaltung mit Lisa Feller können noch nicht online abgewickelt werden. Der Kulturshop bleibt allerdings weiterhin geöffnet: ab kommendem Dienstag, 6.Juli (in der Zeit vom 19. Juli bis 9. August wegen Urlaubs allerdings geschlossen).

Info Finanziell mit blauem Auge davongekommen Schatzmeister Hans-Joachim Peschke sieht den Stadtkulturbund in den Zeiten der Pandemie finanziell nochmal „mit einem blauen Auge davon gekommen“, dank der finanziellen Unterstützung durch Bund und Land. Und wenn es weiterhin eng werden sollte, haben auch Politik und Verwaltung der Stadt ihre Unterstützung zugesagt. Wie sehr die Tönisvorster an ihren kulturellen Veranstaltungen hängen, zeigte sich in schweren Zeiten: Als abgesagt werden musste, wurde oftmals nicht Geld zurück verlangt, sondern das Geld dem Stadtkulturbund gespendet.

Mit dem „Sommerkabarett“, das Helmut Sanftenschneider mit Kabarettisten, Komikern und Musikern gestaltet, beginnt am 21. August die neue Spielzeit 2021/22 nach langen Ausfallzeiten, in denen gar nichts ging. Allerdings findet das beliebte „Sommerkabarett“ ebenso wie das „Kabarett am Aschermittwoch“ nicht wie gewohnt mit Essen und Trinken im „Haus Vorst“ im Stadtteil Vorst, sondern wie die anderen kulturellen Veranstaltungen des Stadtkulturbundes im Forum Corneliusfeld in St.Tönis statt.

Für den Stadtkulturbund wie für viele andere Kulturverantwortliche im Land war die Pandemiezeit besonders belastend: Im September 2020 fand die letzte Veranstaltung statt. Jetzt ist Thomas Nellen mit seinem ehrenamtlichen Team froh, dass es wohl wieder los geht mit Theater, Konzerten und Kabarett in der Apfelstadt. Man darf allerdings nur 250 Plätze, also die Hälfte des Saales belegen.

„Schade, dass es in der neuen Spielzeit nur eine einzige Theaterveranstaltung gibt, die hat es allerdings in sich“, betont SKB-Geschäftsführer Dominique Huth: „Die Kehrseite der Medaille“ ist eine vergnügliche Komödie mit witzigen Dialogen, ein Vier-Personen-Stück von Florian Zeller unter anderem mit Timothy Peach. Der Comedy-Abend mit Lisa Feller wird am 24. November nachgeholt, der populäre Kabarettist Jürgen Becker kommt am 8. Dezember wieder nach St. Tönis, und die exzellente „Französische Kammerphilharmonie“ gibt diesmal an einem einzigen Tag gleich zwei Neujahrskonzerte: am Samstag, 8. Januar, um 16 und um 20 Uhr.

Nach dem „Kabarett am Aschermittwoch“ am 2. März, 20 Uhr, wird das Kindertheater „Die Bremer Stadtmusikanten“ nach den Gebrüdern Grimm am 19.März um 16 Uhr aufgeführt. Ein besonderes Erlebnis dürfte der Auftritt „Das läuft bei uns!“ der A-Cappella-Popband „medlz“ am 2. April, 20 Uhr, sein, die als beste weibliche Band dieser Art in Europa gilt.

Das absolute Highlight ist sicherlich das Gastspiel von „Götz Alsmann & Band“ am 31. Mai, 20 Uhr, ein Konzert mit Jazzschlagern zum Thema „L.I.E.B.E“. Dass es dem Stadtkulturbund gelungen ist, diesen hervorragenden Musiker und munteren Dampfplauderer zu verpflichten, verdient volle Anerkennung. Dazwischen hat die gebürtige Dülkenerin Mirja Boes ein Heimspiel am Niederrhein: Am 13.Mai, 20 Uhr, kommt sie mit der Band „Honkey Donkeys“ zu ihrem Music-Comedy-Abend „Heute hü und morgen auch!“

Erst im Dezember startet die kleine, aber feine Reihe „Götterspeise“, die der Stadtkulturbund gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde durchführt. Drei Veranstaltungen werden nachgeholt: Joscho Stephan mit Band am 3. Dezember, Nina Petris Lesung „Was ist Glück?“ am 18. Februar, und Ulla Meinecke kommt mit ihrer Band am 1. April. Einzelheiten dazu wird Pfarrerin Daniela Büscher-Bruch in einer eigenen Pressekonferenz mitteilen.