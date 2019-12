St. Katharina : Tadellos einstudiert, unaufgeregt umgesetzt

Willich Die Regionalkantorin brachte in Willich vier der sechs Kantaten aus Bachs Weihnachtsoratorium zur Aufführung. Zur Zugabe schmetterten Trompeten.

In der Weihnachtszeit Bachs Weihnachtsoratorium zu hören, ist immer ein Erlebnis. Allerdings: Mit seinen sechs Kantaten ist es für nur ein Konzert zu lang. Da zwei Konzerte in der Regel nur schwer realisierbar sind, belässt man es normalerweise bei den drei ersten Kantaten. Da war es höchst verdienstvoll, dass Regionalkantorin Friederike Braun in Willich die Kantaten 4, 5 und 6 zur Aufführung brachte. Da noch etwas Zeit übrig blieb, nahm sie auch noch die erste dazu. Das war gut, denn in der stecken viele musikalische Knüller.