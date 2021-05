Sopranistin aus Belgien singt in Hückelhoven : Senioren freuen sich über Konzert zu Muttertag

Sopranistin aus Belgien singt in Hückelhoven

Hückelhoven Für die Sopranistin Irmke von Schlichting aus Belgien bedeutet der Auftritt im Haus Berg das Ende einer halbjährigen Corona-Zwangspause.

Sie glaubt an die verbindende Kraft der Musik. Und daran, dass sie selbst an Demenz erkrankte Senioren mit ihrem Gesang erreichen kann. Am Gartenteich der Pflegeeinrichtung Haus Berg gab Sopranistin Irmke von Schlichting ein abwechslungsreiches Muttertagskonzert, das für die Wahl-Belgierin das Ende einer rund halbjährigen Corona-Zwangspause bedeutete.