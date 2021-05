Für Firmenkunden im Erkelenzer Land : Kreissparkasse bietet Software für mehr kontaktloses Bezahlen

Erkelenzer Land Die Kreissparkasse Heinsberg bietet ihren Firmenkunden an, dass etwa ein Taxi-Unternehmer künftig mit dem eigenen Smartphone kassieren kann.

Was in anderen Ländern schon seit Jahren zum Alltag gehört, hat sich während der Corona-Pandemie auch in Deutschland immer weiter verbreitet – das bargeldlose Bezahlen. Immer mehr Händler entscheiden sich dazu, bevorzugt bargeldlos zu kassieren, auch unter hygienischen Gesichtspunkten.