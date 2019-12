Kreis Viersen : Die Karriere nach der Karriere

info

Zum Bedauern vieler scheitert kurz nach Jahresbeginn das Neubaugebiet Kempen-West: Archäologen entdecken nämlich bei Ausschachtungsarbeiten einen Zechenturm, mutmaßlich aus dem Frühmittelalter. Die bewährte Bürgerinitiative aus Tönisberg findet sich erneut zusammen und macht sich energisch ans Werk.

In Tönisvorst wird in diesem Jahr der bundesweite Fohlenzuchtpreis verliehen. Gewinner ist ein Prachtexemplar aus dem Großraum Freiburg, das seinen Namen Yogi fehlerfrei im tiefsten badischen Dialekt wiehern kann.

Die Erweiterung des Flugplatzes Niershorst zum Fernflughafen scheitert am Einspruch des Naturschutzbundes: Die heimischen Vogelarten seien ausgesprochen allergisch gegen Jumbos aller Art.

Dschungelcamp im Neersener Schlosspark – eine neue Attraktion für Willich? Eine Weile lang scheint es so. Der Plan scheitert jedoch am Mangel an geeigneten Kandidaten. „Irgendwie beruhigend“, säuseln die Erben des alten Virmond-Geschlechts aus dem Off.

Aus der Hüfte heraus planen die neuen Bürgermeister von Kempen und Grefrath heimlich eine Fusion ihrer beiden Kommunen. Die beiden können sich allerdings nicht darauf einigen, wer denn Verwaltungschef dieser Mega-City werden soll. Auch zum Jahresende war über die Frage noch nicht abschließend entschieden. Neuwahlen sollen auf jeden Fall verhindert werden. Im Gespräch ist ein Duell, stilecht im nebligen Morgengrauen an der Niers.

Die Reihe der Neueröffnungen nimmt kein Ende. Wobei die Zeit der Repair-Cafés langsam zu Ende geht. An ihre Stelle treten die Repair-Bars, in denen gestandene Männer nach Herzenslust bohren und hämmern können und in denen es anständig was zu trinken gibt. Die Ehefrauen haben derweil Gelegenheit, sich in Ruhe mit anderen Betroffenen auszutauschen und dabei zu kochen – eventuell für ihre bei Heimkehr erschöpften und leidgeprüften Ehemänner. Als Schauplatz käme ein Prepair-Café in Frage.