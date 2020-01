Seit 27 Jahren Hilfe für Rumänien : Hilfstransport der Feuerwehren erreicht Rumänien

Die Spenden wurden jetzt am Zielort Caransebes in Rumänien an Bedürftige weitergegeben. Foto: Rumänienhilfe Vorst

Vorst Die ehrenamtliche Aktion von Feuerwehren und Rumänienhilfe bringt seit 1992 jährlich etwa 25 Tonnen Hilfsgüter.

Der Hilfstransport der Feuerwehren aus dem Kreis Viersen, der Stadt Krefeld und der Jugendfeuerwehr Kerken hat jetzt das Ziel Caransebes in Rumänien erreicht. Dies teilt die Rumänienhilfe in Vorst mit.

Aus Kostengründen für Benzin und Maut hatten sich die Organisatoren in diesem Jahr entschlossen, die bei der die bei der Sammelaktion gespendeten Hilfsgüter über eine befreundete Spedition direkt zur Caritasstation nach Caransebes zu schicken. Dort wurden die Unterstützer freudestrahlend von deutschen Ordensschwestern und deren Helfern in Empfang genommen und an Bedürftige weitergegeben.

Die ehrenamtliche Aktion von Feuerwehren und Rumänienhilfe bringt seit 1992 Jahr für Jahr im Schnitt 25 Tonnen Hilfsgüter in die Region Caransebes. Bei der Sammelaktion 2019 ist für den Niederrhein ein Rekordvolumen von 40 Tonnen zusammengekommen ist. Allein im Kreis Viersen waren es 36 Gerätehäuser, die Hot-Spot für Rumänien waren.

Unter dem Motto „Ihre Feuerwehr hilft – komm hilf mit“ hatten die Feuerwehren im Kreis Viersen, der Stadt Krefeld und der Jugendfeuerwehr Kerken die Bevölkerung aufgerufen Grundnahrungsmittel wie Zucker, Mehl, Backpulver, Konserven sowie Süßigkeiten für Kinderheime, Krankenhäuser, Altenheime in Rumänien in den vielen Feuerwehrgerätehäusern, von Niederkrüchten bis Uerdingen, von Willich bis Kerken/Kleve abzugeben.

Die Spenden wurden von den einzelnen Feuerwehrgerätehäusern vom ganzen Niederrhein zusammengetragen und in der Lagerhalle der Rumänienhilfe Vorst vorsortiert. Danach wurden sie Lkw verladen und auf den Weg geschickt. „Das Ergebnis der Lebensmittelsammelaktion war bedeutend besser als im vergangenen Jahr. Es kamen gut 35 Tonnen Lebensmittel, fast 30 Zentner Kinderpflegemittel-und Anziehsachen gut 8000 Päckchen gepackte Weihnachtsgeschenke von Kindern aus Schulen und Kindergärten und etliche Tonnen andere Sachspenden zusammen“, erklärten die Organisatoren von Feuerwehr und Rumänienhilfe am Ende der Aktion. „Jedes Pfund Mehl, jede Lebensmittelkonserve, die uns gespendet wurde, wird eins zu eins an die Hilfsbedürftigen weitergegeben.“

Erst vor Kurzem startete in Tönisvorst der mit Hilfsgütern beladene Hilfstransport, um noch vor weihnachten im 1750 Kilometer entfernten Caransebes in Rumänien anzukommen. Dort wurden inzwischen zahlreiche Kartons, gefüllt mit Kleidungsstücken, Lebensmittelpakete aus der Feuerwehr-Sammelaktion, Kinderspielzeug, entladen und ausgepackt. Die deutschen Ordensschwestern haben sie an Hilfsbedürftige verteilt sowie Teile an die örtliche Caritasstation zur Herstellung von Speisen für Suppentafeln, Kinder und Altenheime übergeben.

Drei Franziskanerinnen und die örtliche Caritasstation unterhalten gemeinsam mehrere Suppentafeln. Dort werden die in ärmlichsten Verhältnissen lebenden Straßenkinder versorgt. Die mehr als 160 Kinder erhalten dort mindestens einmal am Tage eine warme Speise: meist die einzige Nahrung, die sie bekommen, teilen die Helfer mit. Für die richtige Ernährung eines Kindes sei auch Dank der Lebensmittelspenden nur ein Betrag von ein Euro pro Tag notwendig.

