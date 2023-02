Busse in Solingen bleiben im Depot Zweitägiger Warnstreik legt Busverkehr lahm

Bis Samstagmorgen sollen die Stadtwerke-Busse im Depot bleiben. Wie die Gewerkschaft am Mittwoch bekannt gab, war der Beginn der Arbeitsniederlegungen für Donnerstagmorgen, 3.30 Uhr, geplant. So sollten sich die Streikenden der SWS-Verkehrsbetriebe zu diesem Zeitpunkt auf dem Bus-Betriebshof an der Weidenstraße versammeln und so den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.