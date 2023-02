Drei Neubauten in Solingen Kosten für Feuerwachen explodieren

Der Neubau der drei Feuerwachen an der Brunnenstraße in Ohligs, der Katternberger Straße in der Stadtmitte und am Frankfurter Damm in Wald kommt jetzt langsam, aber sicher in die Gänge. Das Mitte September 2017 von Oberbürgermeister Tim Kurzbach und Dezernent Jan Welzel angekündigte Zukunftsprojekt „Standortkonzept Berufsfeuerwehr Solingen“ sollte eigentlich bis 2030 abgeschlossen sein. Daran ist allerdings nicht mehr zu denken. Weder der Zeitplan, noch das damals umrissene Kostenvolumen in Höhe von insgesamt 59 Millionen Euro für alle drei Feuerwachen der Berufsfeuerwehr kann eingehalten werden.