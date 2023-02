ÖPNV in Solingen Weiter Klagen über fehlenden Automaten am Vogelpark

Ohligs · Schon seit etlichen Jahren schneidet der S-Bahn-Haltepunkt Vogelpark der S 1 in Ohligs im Stationsbericht des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) schlecht ab. So monieren die VRR-Tester in regelmäßigen Abständen zum Beispiel die fehlende Sauberkeit der Station.

06.02.2023, 16:00 Uhr

Blick auf den Bahnhof Vogelpark. Foto: Peter Meuter