Solinger Innenstadt Weitere Parkplätze in den Clemens-Galerien nutzbar

„Wir freuen uns, dass die Feuerwehr auf Basis der weiteren Umsetzung des Sicherheitskonzeptes der nun nahezu vollständigen Öffnung des ersten Untergeschosses zugestimmt hat“, sagte Peter Berger von den Clemens-Galerien am Dienstag zu der neuen Entwicklung. So sei das von einem beauftragten Brandschutzsachverständigen ausgearbeitete Sicherheitskonzept für das zweigeschossige Parkhaus im Kellerbereich der Galerien zuletzt „konsequent“ weiterentwickelt und dementsprechend umgesetzt worden, heißt es beim Betreiber des Centers. Und diese Anstrengungen hätten sich nun bezahlt gemacht, weswegen ab sofort zusätzliche Autos in der Tiefgarage abgestellt werden könnten.