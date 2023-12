Solinger Stiftung Spende hilft beim Schritt zurück ins Leben

In einer Druckkammer wird Finja über eineinhalb Stunden pro Tag reiner Sauerstoff zugeführt. Das verschaffe ihr spürbare Linderung und verbessere die Durchblutung, werde aber von der Krankenkasse nicht übernommen, erklärt Finjas Mutter Katja Monscheuer. Vom Hersteller hat die Familie die Kammer, in die eine zwei Meter mal 80 Zentimeter große Matratze hineinpasst, zunächst zu Testzwecken gemietet – und will sie im Januar kaufen. Das Gerät kostet jedoch 15.000 Euro. Und weitere Kosten kommen auf die Familie zu: Denn Finja müsse gerade in der erkältungsintensiven Zeit von ihren drei Geschwistern strikt abgeschirmt werden – was aber in den aktuellen Wohnverhältnissen nicht möglich sei, erklärt Katja Monscheuer: So steht also auch noch ein Umzug an.