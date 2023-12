Einzelhandel in Moers Problemlage „Bahnhofsumfeld“

Seit drei Jahren gibt es den Moerser City-Frischemarkt an der Homberger Straße 70a. Auf 450 Quadratmetern bietet Kadir Cetin dort mehr als 6000 Artikel an – Frisches und Feines aus aller Welt: Gemüse, Kräuter und Obst, Wurst, Käse, Brot und Milchprodukte. Im näheren Umkreis der Homberger Straße bis hoch zur Steinstraße ist Cetins Geschäft derzeit die einzige Einkaufsmöglichkeit für Lebensmittel. Die nächsten Discounter und Supermärkte befinden sich hinter dem Bahnhof oder in Luftlinie an der Uerdinger Straße.