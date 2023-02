Zahlen für Solingen Zahl der Geburten geht 2022 deutlich zurück

Demnach wurden zwischen Januar und Dezember des vergangenen Jahres in der Klingenstadt insgesamt 1370 Mädchen und Jungen geboren. Das bedeutet im Vergleich zum Jahr 2021, als die Statistiker noch 1535 Neugeborene registriert haben, eine spürbare Abnahme der Geburtenzahl von 10,7 Prozent. Und auch gemessen an den Vorjahren sticht der Wert heraus. Denn wie die IKK Classic am Dienstag weiter berichtete, kamen seit dem Jahr 2014 nicht mehr so wenige Kinder in der Klingenstadt auf die Welt, wie dies 2022 der Fall war.