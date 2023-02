Volksfest in Solingen „Spannende“ Hängepartie um das Dürpelfest

Immerhin, im am Donnerstag vorgestellten Veranstaltungskalender der städtischen Abteilung Kommunikation und Stadtmarketing ist es noch zu finden: Auf Seite 28 des Hochglanzheftes kündigen die Mitarbeiter aus dem Büro von Oberbürgermeister für die Zeit vom 12. bis 14. Mai 2023 unverdrossen das Dürpelfest in der Ohligser Innenstadt an. Wobei die „drei Tage Party“ mit folgenden Worten beschrieben werden: „Dieses Jahr im Zeichen der Baustelle. Es wird spannend.“