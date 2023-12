Shopping vor Weihnachten Der große Ansturm auf die Einkaufsstadt Düsseldorf

An den letzten Samstagen vor Weihachten war der Verkehr in der City zuletzt regelmäßig zusammengebrochen. Sogar im Rheinufertunnel gab es Rückstaus, weil zu viele Autos an der Kunstakademie in Richtung Heine-Allee abbiegen wollten. Gesperrt wurden teilweise die Linksabbiegerspur aus dem Kö-Bogen-Tunnel an der Elberfelder Straße sowie die Einfahrt in den Martin-Luther-Platz von der Blumenstraße. Hartwich. empfiehlt, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV unterwegs zu sein oder die Parkplätze wie im Provinzial-Parkhaus oder auf P13 am Flughafen zu nutzen, um dann mit der Rheinbahn weiterzufahren. Leider werde das zu wenig genutzt, teilen auch die Verkehrskadetten mit. Hartwich verweist zudem auf das Angebot des Gepäckbusses der Rheinbahn an der Hunsrücken-/ Ecke Flinger Straße (12 bis 21.15 Uhr), wo Einkäufe zwischengelagert werden können.