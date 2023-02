Streit um Ausbau des Zentrums für Verfolgte Künste SPD greift CDU nach Kritik an Kurzbach frontal an

Das indes vermag die SPD genauso wenig nachzuvollziehen wie die Kritik in Sachen Alter Bahnhof, wo die CDU ebenso einen Mangel an Informationen zu möglichen Verkaufsplänen moniert. „Das ist Parteipolitik für Einsteiger“, sagte Preuß-Buchholz. Zumal beim Zentrum die Vorwürfe sogar „mühsam zusammengedrechselt“ seien. So sei etwa Sebastian Haug (CDU) als Kulturausschusschef sehr wohl informiert worden. „Wenn er den Ausschuss nicht informiert, hat er die Sensibilität eingeschätzt wie der OB“, so Preuß-Buchholz. Schon einmal, beim Stadtwerke-Rückkauf, sei eine Indiskretion die Stadt teuer zu stehen gekommen.