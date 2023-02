Absage in Solingen Ohligser Dürpelfest fällt dieses Jahr aus

Ohligs · Das Hin und Her der vergangenen Tage hat ein Ende. Das Dürpelfest in Ohligs ist für dieses Jahr abgesagt – bereits zum dritten Mal in vier Jahren. Grund ist diesmal die Baustelle in der City. 2024 soll aber wieder durchgestartet werden.

07.02.2023, 15:51 Uhr

Das Fest lockt Jahr für Jahr Tausende Besucher nach Ohligs. Foto: Peter Meuter