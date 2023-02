Arbeiten in Solingen Stadt bietet vielseitige Ausbildungsberufe

Die beiden Fachkräfte und der Auszubildende Tim Meyer heben die „spannende Arbeit“ in den Vordergrund. Unterstützt wird die von einer technischen Ausstattung wie unter anderem zwei großen, über 30 Tonnen schweren Sonderfahrzeugen, die gut und gerne rund eine halbe Million Euro pro Stück kosten dürften. Mit Saug- und Spülwagen werden in den Kanälen Inspektionen vorgenommen und diese auch gereinigt. „Bei den Städten steht die Kanalunterhaltung im Vordergrund, private Firmen kümmern sich vorwiegend um die Sanierung“, erklärt Jason Vogt. Er ist seit sieben Jahren dabei und hat sich nun vorgenommen, den Gesellenstatus als Fachkraft zu verlassen: „Noch in diesem Jahr beginne ich mit der Meisterschule und will in eineinhalb Jahren dort meinen Abschluss machen.“