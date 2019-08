Stadtradeln in Solingen : Stadtradeln: Drei Wochen lang aufs Auto verzichten

Auch Ariane Bischoff wirbt für die Teilnahme am Stadtradeln. Foto: Stephan Köhlen

Solingen Seit 2008 treten viele Menschen in ganz Europa für mehr Klimaschutz und verbesserten Radverkehr in die Pedale – seit 2017 sogar weltweit. Jetzt will auch Solingen in die Pedale treten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(uwv) Seit 2008 treten viele Menschen in ganz Europa für mehr Klimaschutz und verbesserten Radverkehr in die Pedale – seit 2017 sogar weltweit. Jetzt will Solingen in die Pedale treten: „Mensch, fahr‘ Rad“ – so kündigen Plakate die Kampagne Stadtradeln vom 9. bis 29. September an. Hunderte von Solinger Radlern sollen Kilometer für die Klingenstadt sammeln – auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkaufen oder in der Freizeit. Jeder mit dem Rad gefahrene Kilometer summiert sich dann zu einem großen Ganzen auf dem Solinger Stadtradeln-Konto. Immerhin: Wer das Auto stehenlässt und aufs Rad umsteigt, spart durchschnittlich 142 Gramm CO 2 pro Kilometer und gewinnt gleichzeitig an Fitness.

Oberbürgermeister Tim Kurzbach unterstützt die Kampagne und hat sich vorgenommen, auch selbst die eine oder andere Strecke mit dem Rad zurückzulegen: „Wer aufs Fahrrad umsteigt, stimmt mit den Füßen ab – auch für eine deutlich verbesserte Infrastruktur, die das Radeln noch angenehmer und leichter macht.“ In diesem Jahr haben sich bisher über 1100 Kommunen mit rund 310.000 Teilnehmenden am Wettbewerb beteiligt – mit insgesamt über 61 Millionen mit dem Rad zurückgelegten Kilometern. Diese Zahl will Solingen zusammen mit den anderen Kommunen, die nun am Ende des Kampagnenzeitraumes zum Radeln aufrufen, weiter nach oben treiben. „Je mehr Radler dabei sind, umso lauter wird der Ruf nach mehr Radverkehrsförderung und schnellem Handeln für eine Verkehrs- und Klimawende“, sagt Ariane Bischoff, im Büro des Oberbürgermeisters zuständig für Nachhaltige Entwicklung.

Bisher haben sich für Solingen schon 55 Teams mit 201 Mitgliedern sowie sieben radelnde Mitglieder des Stadtrats angemeldet.Neben Privatpersonen, Unternehmen und Vereinen stellt auch die Stadtverwaltung mehrere Teams. Als „Stadtradeln-Star“ geht der ehemalige Handballprofi Max Ramota für Solingen an den Start.

Anmeldeadresse für ist www.stadtradeln.de/solingen. Diejenigen, die in in Solingen leben, arbeiten, einem Verein angehören und/oder zur Schule/Hochschule gehen, können für die Stadt mitmachen.

(uwv)