Mobil in der Stadt Solingen : Pedelecs und E-Bikes sind weiter gefragt

Mobil in der Stadt Solingen

Solingen Elektromobilität: Das Ohligser Fachgeschäft Biernath bietet den Kunden eine große Auswahl an Fahrrädern an.

Das sollte sich ändern, als 2002 die Entwicklung vorangeschritten war und die Nachfrage bergauf zeigte. 1300 bis rund 1600 Euro zahlten die Kunden des Ohligser Fachgeschäftes für die Elektromobilität auf zwei Rädern, ab 2005 hatten die Batterien bereits Reichweiten um die 80 Kilometer. Zudem gab es Umstellmöglichkeiten, am Berg konnte die Batterie stärker eingestellt werden. „Bei den ersten Elektrorädern konnte man die Batterie lediglich an- oder ausschalten“, erklärt Clemens Biernath. Die Innovationen im Fahrradmarkt nahmen weiter zu, heute sind Reichweiten bis zu 170 Kilometer mit den Batterien möglich.

Diskussion Anlässlich des Elektromobilitätstages des BDEW (Bund der Energie- und Wasserwirtschaft) bieten die Stadtwerke Solingen am 9. September ab 17.30 Uhr eine Podiumsdiskussion rund um das Thema Elektromobilität an. Wer teilnehmen möchte, kann sich auf der Website der Stadtwerke Solingen anmelden: www.stadtwerke-solingen.de/e-mob-tag-2019.

Wobei eine wesentliche Unterscheidung gemacht werden muss. So gibt es neben Mountain-, Trekking- oder City-Pedelecs auch Mountain-, Trekking- und City-E-Bikes. „Pedelecs fahren bis zu 25 Stundenkilometer schnell und brauchen keine Nummernschilder. Dagen sind die E-Bikes 45 Stundenkilometer schnell, hier besteht Helm- und Versicherungspflicht, die E-Bikes müssen mit Nummerschildern ausgerüstet sein und mit dem E-Bike darf man nicht durch den Wald fahren“, sagen Regine und Clemens Biernath. Die Preise für die Batterie betriebenen Fahrräder beginnen bei rund 2000 Euro, „sie gehen hoch bis zu 10.000 Euro und darüber hinaus“, sagt Regine Biernath. Sie und ihr Mann Clemens sind gleichwohl noch „mit einem ganz normalen Trekking-Fahrrad unterwegs“.

Stadtradeln in Solingen

Stadtradeln in Solingen : Stadtradeln: Drei Wochen lang aufs Auto verzichten

Welt-Migräne-Tag in der Lukas Klinik

Patientenforum in Solingen

Patientenforum in Solingen : Welt-Migräne-Tag in der Lukas Klinik

Tochter Nicole, die im 1952 von Ewald und Elisabeth Biernath gegründeten Ohligser Fachbetrieb neben Ausbildung und Studium ebenfalls schon im Familienbetrieb mitarbeitet, fährt ein E-Bike-Treckingrad. „Mehr als die Hälfte unserer 16 Mitarbeiter in Verkauf und Reparatur, darunter drei Auszubildende und drei Meister, kommen mit dem Pedelec zur Arbeit“, betont Regine Biernath.

Immerhin: Begünstigt auch durch die Topografie des Bergischen Landes nahm der Pedelec-Verkauf in den vergangenen Jahren immer mehr zu. Steigungen lassen sich mit Pedelec und E-Bike locker nehmen. „Wir bieten unseren Kunden zunächst Leihräder an, damit sie ausprobieren können, welches Fahrrad für sie am besten geeignet ist“, meint Regine Biernath.