German Castle Con 2019 in Solingen : Orks, Elben und Filmstars auf Schloss Burg

Foto: Guido Radtke 11 Bilder German Castle Con 2019: Diese Stars waren bei der Premiere dabei.

Solingen Bei der German Castle Con auf Schloss Burg geben manche Besucher 40 Euro für ein Foto mit großen Stars aus Fantasy-Produktionen wie Herr der Ringe, Vikings oder Game of Thrones aus. Der kurze Augenblick kann sich durchaus lohnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Viktor Marinov Von Viktor Marinov Autorendetails aufklappen Viktor Marinov (vima) ist Journalistenschüler bei der Rheinischen Post, aktuell im Einsatz im Bergischen Land. zum Autorenprofil

Reinkommen, kurz Hallo sagen, in die Kamera schauen, Tschüss. Für ein Foto mit dem Lieblingsstar aus Film oder Fernsehen zahlen auf der German Castle Con viele Besucher bis zu 40 Euro. Es ist eine teure und kurzweilige Angelegenheit. Für viele lohnt sich das trotzdem für den Augenblick, in dem sie ganz dicht neben Christopher Lambert (Highlander), John Rhys-Davies (Herr der Ringe) oder Carice van Houten (Game of Thrones) stehen – und das sogar noch auf Kamera festhalten können.

15 Stargäste sind für das Wochenende zum Schloss Burg gekommen – ihre Anwesenheit war aber nur ein Teil von dem, was die Besucher erleben konnten. Elben, Orks und Hobbits liefen in voller Montur über das Gelände, Eulen so groß wie ein menschlicher Oberkörper durften gestreichelt und wahlweise Schnapps oder Schwerter gekauft werden.

Foto: Guido Radtke 6 Bilder Cosplayer beleben die German Castle Con 2019.

Billy Boyd ist vielen besser als Pippin bekannt, einer der Hobbit-Darsteller von der Trilogie Herr der Ringe. Der gebürtige Schotte hat zu der Fantasy-Reihe nicht nur schauspielerisch, sondern auch musikalisch beigetragen. Es ist keine bloße Koketterie, wenn er auf der Hauptbühne beim Gespräch sagt, dass er gern mal Musik für die von Amazon Prime angekündigte Hobbit-Serie machen würde.

Billy Boyd ist auf der Bühne nicht allein. Neben ihm sitzt John Rhys-Davies, der in der Tolkien-Trilogie den Zwerg Gimli spielt, in zwei Indiana-Jones-Filmen eine Rolle hat und in der Serie „Shannara Chronicles“ den Elbenkönig verkörpert. Es sitzen also ein ehemaliger Zwerg und ein ehemaliger Hobbit auf der Bühne zusammen – und nehmen sie mit ihrer Ausstrahlung ein, als wären sie Riesen.