Stadtradeln în Jüchen 2019 : Beim Stadtradeln den Pokal holen

Die Stadt Jüchen ruft alle Bürger und Politiker zur Teilnahme am Stadtradeln auf.

Die Stadt Jüchen beteiligt sich vom 14. Juni bis zum 4. Juli zum vierten Mal am deutschlandweiten Wettbewerb Stadtradeln, der voms Klima-Bündniss, dem größten kommunalen Netzwerk zum Klimaschutz, veranstaltet wird: Das kpndigt jetzt Stadtsprecher Norbert Wolf an. Kreisweit finde das Stadtradeln zum dritten Mal statt, informiert er.

Es seien wieder viele Aktionen rund ums Rad auch in Jüchen geplant, wie Stadtsprecher Norbert Wolf hinzufügt. Politische Vertreter sowie sonstige Bürger sind eingeladen, drei Wochen lang kräftig in die Pedale zu treten und möglichst viele Fahrradkilometer beruflich sowie privat für den Klimaschutz und für die Stadt Jüchen zu sammeln. „Denn in diesem Jahr will die Stadt den Wanderpokal holen“, betont Wolf. Dabei werden natürlich auch die Einzelleistungen wieder belohnt.