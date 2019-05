Umwelt : Stadtradeln: Für Rees in die Pedale treten

Georg Messing und Bürgermeister Christoph Gerwers. Foto: Stadt Rees. Foto: Stadt Rees

Rees Erneut beteiligt sich Rees an dem internationalen Wettbewerb, die möglichen Gewinne wurden erhöht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) „Als fahrradfreundliche Stadt wollen wir das Verkehrsmittel Fahrrad in Rees noch stärker in den Vordergrund stellen“, beschreibt Bürgermeister Christoph Gerwers die Motivation, sich erneut am internationalen Wettbewerb „Stadtradeln“ zu beteiligen. Im Aktionszeitraum vom 31. Mai bis 20.Juni sind alle aufgerufen, möglichst zahlreich und kräftig in die Pedale zu treten. Dabei ist das Ziel des Wettbewerbs „Stadtradeln“, möglichst viele Teams innerhalb der Stadt zu bilden, um mit einer großen Anzahl von Radfahrern einen Beitrag zum Klimaschutz und zu einer lebenswerten Kommune zu leisten.

„Mitmachen können alle Personen, die in Rees wohnen, in einem Reeser Betrieb arbeiten, auf eine Schule in Rees gehen oder einem Reeser Verein angehören“, erläutert Georg Messing, Beauftragter für Fahrradverkehr in Rees. Sobald sich die Teilnehmer auf stadtradeln.de registriert haben, ist es möglich, sich in Teams (schon zwei Personen bilden ein Team) zusammenzuschließen und während des Aktionszeitraums sowohl für das eigene Team als auch für die Stadt Rees kräftig in die Pedale zu treten. Die gefahrenen Kilometer können online, einfach und unkompliziert eingetragen werden. Das Klima-Bündnis kürt als Organisator der Kampagne am Ende des Wettbewerbs die fahrradaktivste Kommune.

Auf lokaler Ebene hat auch die Stadt Rees für die eifrigsten „Fietser“ Preise ausgelobt. So winken sowohl den Mannschaften mit den meistgefahrenen Kilometern als auch den Mannschaften mit den meisten Teilnehmern Geldpreise für die Mannschaftskasse im Gesamtwert von 700 Euro. Darüber hinaus werden auch in diesem Jahr wieder die besten Einzelfahrer geehrt. In den Kategorien „Radsportler“ und „Hobbyradler“ werden Gutscheine im Wert von 600 Euro ausgelobt, so dass die Preisgelder im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 1300 Euro mehr als verdoppelt wurden.

Ein besonderes Bonbon hat sich zudem die „Reeser Personenschifffahrt“ ausgedacht, die allen Teilnehmern, die die magische Grenze von 500 gefahrenen Kilometer durchbrechen, mit einem Gutschein für eine Fahrt mit der „Niederrhein-Flotte“ belohnen wird.