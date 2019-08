Patientenforum in Solingen : Welt-Migräne-Tag in der Lukas Klinik

Solingen Die Schmerzen kommen häufig wie aus dem Nichts – wobei die Patienten meist keine andere Wahl zu haben glauben, als das Ende der Schmerzen abzuwarten. Migräne ist längst eine der sogenannten Volkskrankheiten.

Um die Betroffenen unter anderem über mögliche Therapien aufzuklären, veranstalten die St. Lukas Klinik sowie das Regionale Schmerzzentrum Solingen am Welt-Migräne-Tag am ­Montag, 2. September, unter dem Motto „Wenn der Kopf streikt – Kopfschmerz“ ein Patientenforum. Zwischen 15 und 16.30 Uhr geht es dann im Kplus Forum, Schwanenstraße 132, in Ohligs zum Beispiel um die Beantwortung der Fragen, was Migräne auslöst und welche Medikamente helfen.