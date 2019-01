In Stürzelberg : Neue Selbsthilfegruppe für Kopfschmerz

Dunja Hamel gründet eine Selbsthilfegruppe Kopfschmerz und Migräne in einer Praxis in Stürzelberg. Sie war selbst Betroffene und will nun anderen helfen und sie unterstützen. Foto: Tinter, Anja (ati)

Stürzelberg Mit ihrer Selbsthilfegruppe „Migräne und Kopfschmerz“ in Stürzelberg bietet die ausgebildete Erzieherin und Heilpädagogin Dunja Hamel Betroffenen die Möglichkeit, mit ihrem Schmerz umzugehen und sich auszutauschen.

„Das Ziel ist es, Gleichgesinnte zu finden und zu lernen, dass man mit seinem Schmerz nicht alleine ist“, erläutert Dunja Hamel ihr Vorhaben, ab Februar eine Selbsthilfegruppe in ihrer Praxis an der Uedesheimer Straße 19 in Stürzelberg anzubieten. Die Teilnahme soll kostenlos und freiwillig sein. „Es kann jeder kommen, der meint, an Migräne oder Kopfschmerzen zu leiden.“ Geplant ist, dass die Betroffenen an jedem ersten Freitag im Monat um 19.30 Uhr für eineinhalb Stunden zusammenkommen und sich austauschen. Der Zeitrahmen ist jedoch nicht starr festgelegt, sondern kann flexibel ausgelegt werden: „Während der Sitzungen wird nicht auf die Uhr geschaut.“

Die Idee zur Gründung einer solchen Selbsthilfegruppe geht auf ihre persönlichen Erfahrungen zurück. Dunja Hamel litt selbst über mehrere Jahre hinweg an starken Kopfschmerzen bis hin zu Migräne. Zurückführen lassen sich diese vermutlich auf mehrere Auffahrunfälle, die bei ihr zu einer chronischen Nackenverkrampfung geführt haben. Zwei Jahre lang klagte sie über Dauerkopfschmerz. Als letzter Ausweg bot sich eine vierwöchige Kur in einer Klinik in Bad Oeynhausen an. Dort traf sie auf Menschen, denen es genauso ging wie ihr. „Da wusste ich, dass ich nicht alleine bin und mir die Schmerzen nicht nur einbildete.“ Übungen im Rahmen des Reha-Sports haben schließlich deutlich zur Linderung des Schmerzes beigetragen. Damit das so bleibt, führt sie auch nach dem Kuraufenthalt ihre Übungen noch regelmäßig aus. Dennoch wird der Schmerz wohl nie so ganz verschwinden. „Leider ist dieses Problem in unserer Gesellschaft noch nicht so richtig angekommen“, sagt Hamel.

Info 250 verschiedene Kopfschmerzarten Primäre Kopfschmerzen Kopfschmerz selbst als Hauptursache der Beschwerden; Beispiele: Migräne, Spannungskopfschmerz Sekundäre Kopfschmerzen ausgelöst durch Krankheit oder sind Begleitsymptome; Auslöser durch Alkohol, Koffein, Medikamente, Nikotin sein (Barmer Arztreport 2017)



Die Teilnehmer sollen lernen, mit gezielten Entspannungsübungen ihre Schmerzen zu lindern. Hamel kann neben ihrer Ausbildung als Erzieherin und Heilpädagogin ebenfalls eine Zusatzqualifikation als Entspannungspädagogin mit mehrjähriger Berufserfahrung vorweisen. Diese Kurse bietet sie erst seit Anfang des Jahres in den Praxisräumen an der Uedesheimer Straße in Stürzelberg an. „Davor war ich auf externe Praxisräume, wie beispielsweise auf die von Physiotherapeuten oder Heilpraktikern, angewiesen.“ Vor kurzem hat Hamle sich auch als psychologische Beraterin weiter gebildet. Mit diesem Wissen will sie Menschen, die sich aktuell in einer Lebenskrise befinden, die Möglichkeit zum Gespräch anbieten. Nicht zu verwechseln mit einer therapeutischen Behandlung, die sie nicht anbietet. Hauptberuflich ist Hamel übrigens „Quereinsteiger-Lehrerin“ für Sport- und Förderunterricht an der St. Peter Grundschule in Rosellen.