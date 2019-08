Bauarbeiten in Solingen : Großbaustelle Hildener Straße geht in Endphase

Die Hildener Straße in Ohligs ist seit einem Jahr Dauerbaustelle. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Die Straße zwischen Solingen und Hilden bekommt unter anderem eine neue Fahrbahn.

Schon seit rund einem Jahr wird die Hildener Straße umfassend saniert. Im Zuge der Arbeiten wurden bisher Gehwege endgültig hergestellt, Einfahrten und Stellplätze an der Straße gepflastert, Bushaltestellen und Überwege barrierefrei und mit einem Blindenleitsystem ausgebaut, Parkstreifen und Pflanzbeete angelegt.

Jetzt kommen die Arbeiten am Kreuzungsbereich Grenzstraße / Teichstraße in ihre heiße Phase. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wird dort im Straßenraum gearbeitet und eine neue Fahrbahn hergestellt. Damit der Verkehr trotzdem fließen kann, bleiben während dieser Arbeiten aber immer zwei Fahrspuren erhalten, Begegnungsverkehr ist also immer möglich.

Im ersten Abschnitt wird in Fahrtrichtung Solingen gearbeitet. Die Vorbereitungen starten am Montag, 26. August, mit Markierungsarbeiten und dem Aufstellen von Leitwänden, damit Fußgäner sicher passieren können. Ab Mittwoch, 28. August, wird dort für etwa drei Wochen gebaut. Es gilt eine veränderte Verkehrsführung: Wer von Hilden Richtung Solingen fährt, kann nicht nach links in die Grenzstraße abbiegen, sondern wird über die Laibacher Straße umgeleitet. Die Einmündung Teichstraße ist komplett gesperrt, die Teichstraße wird zur Sackgasse.

Von der Umleitung über die Laibacher Straße ist auch die Linie 792 der Rheinbahn betroffen. Die Haltestelle der Linien 792, 782 und 783 in Fahrtrichtung Hilden wird vor die Einmündung Maubeshauser Straße (bei Haus Nummer 57) verlegt. In Gegenrichtung ist die Haltestelle vorübergehend hinter der Einmündung Untere Benrather Straße (bei Haus Nummer 58) zu finden.