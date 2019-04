Kaarst will Spitzenposition verteidigen : Radeln für den Klimaschutz – auch Politiker machen mit

Kaarst Die Stadt Kaarst ist beim Klimabericht des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) schlecht weggekommen und belegte in dem Ranking nur Platz 285 von 311 in der Kategorie der Städte ihrer Größenordnung.

Zwar nahm nur ein kleiner Teil der Bevölkerung an der Umfrage teil, doch die Verwaltung nimmt die Ergebnisse „sehr ernst“, wie sie mitteilte. Und deshalb verweist die Verwaltung auch auf das Stadtradeln, bei dem die Stadt Kaarst in den vergangenen Jahren stets einen der vorderen Plätze belegt hat.

Seit 2008 treten deutschlandweit Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale, Kaarst ist vom 14. Juni bis 4. Juli an der Reihe. In diesem Zeitraum können alle Kaarster Bürger und Personen, die in Kaarst arbeiten, bei der Kampagne „Stadtradeln“ mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte unter stadtradeln.de/kaarst.