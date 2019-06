Umweltschutz : Wachtendonk ist beim Stadtradeln dabei

Wie hier in Mettmann sollen beim Stadtradeln auch in Wachtendonk möglichst viele auf das Fahrrad umsteigen. Foto: Stadt Mettmann

Wachtendonk Die Gemeinde ruft Bürger und Beschäftige dazu auf, 20 Tage lang verstärkt das Fahrrad zu nutzen.

Seit 2008 treten deutschlandweit Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Die Gemeinde Wachtendonk ist vom 7. bis 27. Juli erstmalig bei diesem Stadtradeln mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle Bürger und alle Personen, die in der Gemeinde Wachtendonk arbeiten, dort einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne des Klima-Bündnisses mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter stadtradeln.de/wachtendonk.

Dem dreiwöchigen Aktionszeitraum blickt Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt freudig entgegen: „Als Niederrheiner kommen wir sozusagen mit unseren ,Fietsen’ zur Welt. In und um Wachtendonk und Wankum gibt es zahlreiche Routen und Ziele, die mit dem Fahrrad ,erfahren’ werden können.“

Info Unterstützer kommen aus ganz Deutschland Aktion Stadtradeln ist eine internationale Kampagne des Klima-Bündnisses. Partner Ortlieb, Abus, Stevens Bikes, Busch + Müller, Paul Lange & Co., My Bike, WSM, Schwalbe

Beim Wettbewerb Stadtradeln geht es um Spaß am und beim Fahrradfahren sowie tolle Preise, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Jeder kann ein Team gründen beziehungsweise einem beitreten, um beim Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad privat und beruflich nutzen. Während des Kampagnenzeitraums und auch darüber hinaus bietet die Gemeinde Wachtendonk erstmalig allen Bürgern die Meldeplattform „RADar!“ an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder über die Stadtradeln-App die Kommunalverwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen.

Bürgermeister Hans-Josef Aengenendt hofft auf eine rege Teilnahme aller Bürger sowie Interessierten beim Stadtradeln, um dadurch ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.

Bei Rückfragen kann man sich an André Grotjann von der Gemeindeverwaltung wenden. Er ist erreichbar unter Telefon 02836 9155-66 oder per E-Mail an andre.grotjann@wachtendonk.de.