Arbeitslosigkeit in Solingen gesunken : Kurzarbeit stützt den Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit in Solingen gesunken

In der Altenpflege verzeichnet die Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal offene Stellen. Foto: dpa/Tom Weller

Solingen Von Anfang März bis Ende November sind bei der Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal rund 1900 Anzeigen auf Kurzarbeit für knapp 27.800 Personen eingegangen. Im November sank die Arbeitslosigkeit auf 7215 Personen.

Das Kurzarbeitergeld wird nicht ausgehen. Sind die Reserven der Bundesanstalt für Arbeit verbraucht – am Jahresbeginn betrugen sie 24 Milliarden Euro – „dann wird der Bund mit Steuermitteln aushelfen“, sagt Martin Klebe, Chef der Arbeitsagentur Solingen-Wuppertal. Zumal die Kurzarbeit im Verlauf der Corona-Pandemie einen stabilisierenden Faktor auch für den Solinger Arbeitsmarkt hat. „Ohne Kurzarbeit sähe es deutlich schlechter aus. Sie hilft ungemein und wird uns bis zum Ende der Corona-Krise tragen“, findet Martin Klebe.

Remscheid hat aktuell mit einer Quote von 7,9 Prozent den besten Wert in der Region, gefolgt von Solingen (8,3). Schlusslicht ist Wuppertal (9,9 Prozent).

Quote Im Städtedreieck Wuppertal, Solingen und Remscheid sind im November 29.973 Personen arbeitslos gemeldet. Dies entspricht einer Erwerbslosenquote von 9,1 Prozent. Im November 2019 lag die Quote bei lediglich 7,5 Prozent fürs Städtedreieck.

Der Anteil der Kurzarbeiter an den sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in Solingen ist gleichwohl hoch. Allein auf den Mai bezogen betrug dieser Wert 22,8 Prozent.

Kurzarbeit sorgt aber dafür, dass sich die Arbeitslosigkeit in der Klingenstadt in Grenzen hielt. Im November ist sie „saisonal bedingt“, so Martin Klebe, erneut zurückgegangen. Und zwar um 267 Personen gegenüber Oktober auf insgesamt 7215 Frauen und Männer. Das entspricht einer Arbeitslosenquote von 8,3 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat November (6,7 Prozent) liegt die natürlich deutlich höher. Da herrschte Hochkonjunktur, vom Coronavirus war weit und breit nichts zu spüren.