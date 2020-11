Corona-Pandemie in Solingen : Ausbrüche in zwei weiteren Altenheimen

Ausbrüche in zwei weiteren Altenheimen

Corona-Pandemie in Solingen

Solingen Am vergangenen Wochenende ist es erneut zu Corona-Ausbrüchen in zwei Solinger Altenpflegeheimen gekommen. Zudem gibt es einen weiteren Toten.

Wie die Stadt am Montag mitteilte, haben sich in der Evangelischen Altenhilfe Wald 16 Bewohner und elf Mitarbeiter und im Malteserstift St. Antonius 23 Bewohner sowie 15 Mitarbeiter infiziert. Zudem gibt es einen weiteren Toten zu beklagen. Damit erhöhte sich die Zahl der Gestorbenen in Solingen auf 44.