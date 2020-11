Neubaugebiet : Neue Häuser auf altem Gärtnerei-Areal

Solingen Im Bereich Maschinen-, Gärtner- und Reiderstraße will Wilma Wohnen Rheinland Projekte GmbH 67 Wohneinheiten – 55 Reihenhäuser und zwölf Mietwohnungen – bauen. Investiert werden rund 23 Millionen Euro.

Erste Rodungsarbeiten haben in diesem Monat bereits stattgefunden. Mitarbeiter eines Abbruchunternehmens sind derzeit zudem dabei, die Überreste einer ehemaligen Gärtnerei an der Maschinenstraße zu entsorgen. Es geht darum, Platz zu schaffen im Bereich Gärtner-, Reider- und Maschinenstraße auf einer insgesamt etwa 22.000 Quadratmeter großen Baulandfläche. Das Unternehmen Wilma Wohnen Rheinland Projekte GmbH aus Ratingen will hier 67 Wohneinheiten – 55 Reihenhäuser und zwölf Mietwohnungen, darunter auch öffentlich geförderte Wohnungen – bis zum Winter 2022/2023 bauen. Das Investitionsvolumen beträgt nach Angaben des Projektentwicklers rund 23 Millionen Euro.