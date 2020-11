Nach tödlichem Unfall auf A3 : Diese 25 Lärmschutzwände in NRW werden überprüft

Nach dem tödlichen Lärmschutzwand-Unfall auf der A3 sollen in nächster Zeit 25 Straßenabschnitte in NRW untersucht werden, an denen ähnliche Konstruktionen verbaut wurden. Betroffen sind unter anderem Düsseldorf, Duisburg, Köln, Neuss und Solingen.

Während der „handnahen Sichtprüfungen“ kann es laut Verkehrsministerium in Einzelfällen kurzfristig zur Sperrung einzelner Fahrstreifen kommen. Einen genauen Zeitplan für die Prüfungen gebe es noch nicht, die Planungen liefen, erklärte Straßen.NRW am Freitag.

Folgende Streckenabschnitte sind betroffen:

In dem Abnahmeprotokoll sei „die improvisierte Konstruktion als Mangel aufgeführt und nur unter dem Vorbehalt eines statischen Nachweises abgenommen“ worden, erklärte Straßen.NRW. Dieser Nachweis sei „trotz mehrfacher Aufforderung nicht erbracht“ worden. Die Baufirma sei mittlerweile insolvent. Zur Frage, warum der Mangel im Endeffekt nicht abgestellt worden sei, wollte ein Sprecher des übergeordneten NRW-Verkehrsministeriums sich wegen der laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft nicht äußern.

Die Kölner Staatsanwaltschaft will nun zunächst das Ergebnis ihres Gutachtens abwarten, das in einigen Wochen vorliegen werde. „Wir ermitteln weiterhin in alle Richtungen gegen Unbekannt“, sagte ein Sprecher. Die Erkenntnisse von Straßen.NRW flössen in die Ermittlungen mit ein.

