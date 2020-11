Wohnen in Rommerskirchen : Bahnhofsquartier wächst in die Höhe

Rommerskirchen Es geht voran mit dem großen Neubaugebiet in Eckum. Nennenswerte Verzögerungen bei den Bauarbeiten hat es laut Projektleiter Stefan Crumbach (Bonova) bisher nicht gegeben. Fast alle Häuser und Wohnungen sind bereits vergeben.

Erfreulich war laut Projektleiter auch, dass trotz der Nähe zur im Zweiten Weltkrieg bombardierten Bahnstrecke keine Kampfmittel entdeckt worden seien, die man hätte beseitigen müssen. Crumbach: „Wir haben nicht einen Fitzel gefunden.“ Ein weiterer Vorteil: Während es in Ballungszentren wegen des oft arg begrenzt und beengten Raumes bei großen Neubauprojekten meistens hektisch zugeht, kann Bonova in Rommerskirchen „mit ruhiger Hand“ agieren, wie es der Projektleiter ausdrückt. Die Konsequenz für sein Unternehmen formuliert Crumbach so: „Wir sind heiß auf mehr!“ Bedeutet: Das Projekt einschließlich der Kooperation mit der Gemeinde und deren Chefplaner Carsten Friedrich ist bisher so gut gelaufen, dass Bonova gerne weitere Investitionen in der Gemeinde tätigen würde. Darüber freilich müssen die zuständigen politischen Gremien entscheiden, die sich wiederum an die Regeln der Vergabe-Ordnung halten müssen.