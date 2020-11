Kostenpflichtiger Inhalt: Schlechte Nachrichten für Kufenflitzer aus Solingen : Die Wintersaison liegt auf Eis

In der Eissporthalle an der Brühler Straße wird jetzt ebenfalls abgewartet, ob die unterbrochene Eislaufsaison wieder aufgenommen werden kann. Foto: Peter Meuter

Solingen Wegen der verlängerten Beschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie ist zurzeit weder im Ittertal, noch in der Eissporthalle an der Brühler Straße an Eislaufen zu denken. Betreiber wollen zunächst bis Mitte Dezember abwarten.