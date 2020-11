Aktuelle Erhebung : 6,4 Millionen leben in Deutschland in überbelegten Wohnungen

6,4 Millionen leben in Deutschland in überbelegten Wohnungen

Wiesbaden Die Menschen in Deutschland wohnen im Durchschnitt zunehmend beengter - vor allem in den Städten. Bei Alleinerziehenden und ihren Kindern lag die Überbelegungsquote bei 19 Prozent, Senioren verfügen dagegen meist über mehr Platz.

Im vergangenen Jahr lebten 6,4 Millionen in überbelegten Wohnungen, das sind 340.000 mehr als im Jahr zuvor. Allerdings lag die Überbelegungsquote in Deutschland (7,8 Prozent) deutlich unter dem EU-Durchschnittswert (17,1 Prozent). Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. Grundlage der Zahlen ist die aktuelle Erhebung „Leben in Europa“ (EU-SILC).