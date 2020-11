Bezirksvertretung Solingen-Mitte : Schweikhart (CDU) neuer Bezirksbürgermeister

Mitte Hansjörg Schweikhart (CDU) ist am Donnerstag zum neuen Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Mitte gewählt worden. Der 80-Jährige löst damit Richard Schmidt (SPD) ab.

Hansjörg Schweikhart (CDU) ist am Donnerstag zum neuen Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks Mitte gewählt worden. Der 80-Jährige löst damit Richard Schmidt (SPD) ab. Schmidt ist jetzt Ratsmitglied. Im Clemenssaal an der Goerdelerstraße standen zwei Listen zur Wahl. CDU/FDP einerseits, zudem eine Liste von Grünen, SPD und Linken. Letztere stellt in der 15 Köpfe zählenden Bezirksvertretung acht Vertreter – alle waren auch da. Die Liste CDU/FDP mit Hansjörg Schweikhart an der Spitze erhielt bei der geheimen Abstimmung sieben Stimmen. Die Liste Grüne, SPD und Linke erreichte lediglich sechs Stimmen. Insgesamt waren 14 Bezirksvertreter bei der konstituierenden Sitzung vor Ort, eine Stimme war ungültig.