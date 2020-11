Interview : „Bewegung tut allen Kindern gut“

Info

Zur Person Die gebürtige Solingerin Gabriele Offermann ist Gruppenleiterin in der Kindertagesstätte Regenbogen an der Bausmühlenstraße. Die 59-jährige gelernte Erzieherin hat die Qualifikation als Übungsleiterin (Bewegungssport und Bewegungs-Kita) mit der Zusatzausbildung Psychomotorik und ist Trainerin im „Haus der kleinen Forscher“.

Kitas Von den fast 100 Kindergärten in Solingen erfüllen zwölf die Ansprüche des Landessportbunds an einen Bewegungskindergarten: die Kitas Böckerhof, Börkhauser Feld, Confetti, Gillicher Straße, Grashüpfer, Lindenhof, Pusteblume, Regenbogen, St. Josef, St. Katharina, Wichtelburg und Zwappel. Die Kita St. Katharina feierte bereits 2017 das Zehnjährige als anerkannter Bewegungskindergarten. In diesem Jahr geht die Urkunde auch noch an die Kita Böckerhof.

Aussichten „Es laufen Gespräche“, sagt Magdalena Möhring vom Stadtsportbund zu möglichen weiteren Bewegungskindergärten. Da sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterbilden müssten, die mehr als 25 Stunden pro Woche arbeiteten, seien die Hürden aber hoch. Die Fortbildung besteht aus 60 Einheiten an acht Freitagen. Möhring: „Viele Kindergärten sind auch zu groß.“