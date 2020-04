Online-Gottesdienste in Solingen : Gemeinden bringen Osterfeiern nach Hause

Solingen Diese Solinger Gottesdienste sind ab Gründonnerstag im Internet zu sehen.

Für viele Kirchenbesucher sind sie inzwischen fast zu einer Gewohnheit geworden – Gottesdienste, die man eben nicht in der Kirchenbank verfolgt, sondern kontaktlos am Computer: Und das wird auch über Ostern so sein.

Die katholische Kirchengemeinde St. Sebastian überträgt, wie bereits in den vergangenen Wochen, ihre Messen im Internet: Am heutigen Gründonnerstag leitet Kaplan Torsten Hohmann ab 20 Uhr die Feier vom letzten Abendmahl. Durch die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu Christi am morgigen Karfreitag führt um 15 Uhr der leitende Gemeindepfarrer Meinrad Funke – ebenso wie durch die Osternacht am Karsamstag um 21.30 Uhr. Am Ostersonntag um 17.30 Uhr gestalten die Kirchenmusiker Wolfgang Kläsener und Christopher Chytrek eine musikalische Vesper. Das alles findet jeweils in St. Katharina statt. Am Ostermontag um 10.30 Uhr wiederum leitet Kaplan Torsten Hohmann eine weitere Messe in Liebfrauen Löhdorf.