Traditionsveranstaltung in Solingen : „Kultur stärkt demokratisches Fundament“

Solingen Das NRW-Kulturministerium erkennt die Walder Theatertage als landesweit bedeutend an. Für die Macher bedeutet das Planungssicherheit und mehr finanzieller Spielraum.

Die Klingenstadt ihrerseits behält die Förderung von ebenfalls 50.000 Euro bei. Und so dankte Wirtz ausdrücklich auch der Stadt und namentlich Oberbürgermeister Tim Kurzbach für die gute Zusammenarbeit und langjährige Unterstützung. Die Kultur- und Theatermacher aus dem flächenmäßig kleinsten Solinger Stadtteil verfügen nun verlässlich über doppelte Fördermittel für ihr großes Kulturfest. „Den Gesamtetat in Höhe von rund 200.000 Euro stocken unter anderem die Erlöse aus dem Ticketverkauf auf – aber dankenswerter Weise auch Sponsoren und private Förderer, die nicht unerwähnt bleiben sollen“, so Wirtz weiter.

„Als gebürtiger Wuppertaler mit familiären Verbindungen nach Solingen bin ich besonders erfreut, in meiner Funktion als liberaler Landtagsabgeordneter, die Kommunikation und den Entscheidungsprozess mit Frau Pfeiffer-Pönsgen und ihrem Ministerium erfolgreich mitmoderiert zu haben“, erläutert Marcel Hafke, der die Theatertage und ihr besonderes künstlerisches Profil schon lange kennt und schätzt. „Dennoch glaube ich, dass im Vergleich zu anderen Kommunen im Bergischen Städtedreieck in Sachen Kunst und Kultur noch Luft nach oben ist und mehr möglich wäre“. So ist eine vitale Kulturszene aus seiner Sicht entscheidend für eine attraktive Wohn- und Lebensqualität in den Städten und Quartieren.