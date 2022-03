Hundesteuer : Wie viele Hunde leben in Rheurdt?

Rheurdt Hundehalter müssen ihre Vierbeiner anmelden. Da dies in der Vergangenheit oft versäumt wurde, führt die Gemeinde nun eine Hundebestandsaufnahme durch.

Wie nahezu alle Städte und Gemeinden in Deutschland, erhebt auch die Gemeinde Rheurdt eine jährliche Hundesteuer. Dies setzt jedoch voraus, dass die Vierbeiner vom Hundehalter bei der Gemeinde Rheurdt angemeldet werden. „Leider musste in zurückliegender Zeit festgestellt werden, dass nicht alle Hundehalter der Pflicht zur Anmeldung ihrer Hunde nachgekommen sind“, teilt die Gemeindeverwaltung mit. Insgesamt gehe man davon aus, dass fünf bis zehn Prozent der im Gemeindegebiet lebenden Hunde nicht angemeldet sind. Aus Gründen der Steuergerechtigkeit habe die Gemeinde daher nun entschieden, eine Hundebestandsaufnahme durchzuführen. Dazu werden alle Haushalte in den kommenden Wochen durch Mitarbeiter des Dürener Unternehmens Springer Kommunale Dienste aufgesucht. Diese sind wochentags in der Zeit von 10 bis 20 Uhr und samstags bis 17 Uhr unterwegs. Das Dienstleistungsunternehmen wird durch Befragung den vorhandenen Hundebestand feststellen. Dazu trägt jeder Mitarbeiter sichtbar eine von der Gemeinde Rheurdt ausgestellte Legitimation.