Veranstaltungen 2024 im Bergischen Land Diese Volksläufe bringen die Region in Bewegung

Einmal um das Stadtgebiet mit all seinen Facetten, über Hügel und durch Täler, vorbei an Bachläufen, Schleifkotten und Hofschaften führt der Klingenpfadlauf seine Teilnehmer. Die brauchen eine Menge Kondition: 73 Kilometer legen die Ultraläufer auf der gesamten Strecke zurück, die Starter können aber auch zwischen den verschiedenen Etappen ein- und aussteigen. Start und Ziel ist traditionell der Gräfrather Marktplatz. Das soll auch bei der nächsten Auflage am 8. Juni so bleiben.