Straßenbauarbeiten in Solingen : Vollausbau am Höhscheider Weg ab Mai

Aktuell wird die Fahrbahn der Aufderhöher Straße verbreitert, um Platz für eine Linksabbieger-Spur zum Höhscheider Weg zu schaffen. Foto: Uwe Vetter

Solingen Seit mehr als einem Jahr wird auf dem „Eselsweg“ gearbeitet – nun ist ein Ende der Sanierung in Sicht. In der Woche nach Ostern sollen die Arbeiten am Gehweg abgeschlossen sein, im Juni folgt die Fahrbahndecke.