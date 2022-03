Lutherische Kirchengemeinde Radevormwald : Wann wird Wartburghaus abgerissen?

Radevormwald Trotz großer Kraftanstrengungen kämpft die lutherische Kirchengemeinde mit einem großen Finanzloch – auch wegen der unklaren Situation rund ums ehemalige Gemeindehaus. Jetzt hofft die Gemeinde, bis 2024 schuldenfrei zu sein.

„Wir sind ziemlich enttäuscht, dass das jetzt schon so lange dauert“, gesteht Pfarrerin Manuela Melzer. Seit fünf Jahren ist das Wartburghaus geschlossen, um Kosten zu sparen. Zuletzt stellte die Gemeinde das Haus der Stadt als Testzentrum zur Verfügung – und kürzlich fragte die Stadt erneut an, um Räume als Spendenlager zu nutzen. „Wir sind immer bereit zu helfen, aber uns kommt man nicht entgegen“, bedauert Melzer, die nun auf die Einhaltung der Zusage hofft, dass der Rat noch vor dem Sommer über die Änderung des Bebauungsplans berät und die Gemeinde im Oktober oder November den Plan in den Händen halten kann. „Ab dann würde es mit dem Abriss beginnen“, sagt Melzer.

Doppeljubiläum Am 1. Mai feiert Manuela Melzer ab 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Lutherischen Kirche Doppeljubiläum: 25 Jahre Ordination und 20 Jahre Dienstjubiläum in Rade. Alle, die gerne am Festgottesdienst mit anschließendem Empfang teilnehmen wollen, werden gebeten, sich im Gemeindebüro anzumelden, unter Tel. 02195 6 77 10 oder per E-Mail: kontakt@radevormwald-kirche.de

Ein grober Plan, wie das Areal künftig von der Gemeinde bebaut werden soll, stehe zwar fest. Ein Architekt wurde allerdings noch nicht mit der konkreten Planung beauftragt. Die Gemeinde könnte es sich finanziell nicht leisten, fertige Pläne in der Schublade zu haben, die hinterher verändert werden müssten. Schon jetzt aber ist klar, dass der Bau wesentlich teurer wird als angenommen. „Die Baukosten sind in der Zeit stark gestiegen“, meint Melzer. Durch Kredite, die der Kirchenkreis der Gemeinde zur Verfügung stellt und von der Landeskirche genehmigt wurde, sowie Fördermitteln, will die Gemeinde das Areal bebauen lassen und durch die Mieteinnahmen der Wohnungen in kürzester Zeit abbezahlen.

Doch weil dieses Unterfangen so langwierig ist, musste die Gemeinde zuletzt deutliche Abstriche machen: Durch die Schließung des Wartburghauses wurde Personal entlassen. Seit 2018 hat die Gemeinde nur noch zwei statt drei Pfarrstellen. Die Kirchenmusikerstelle wurde zur Hälfte gestrichen, auch die Arbeiten des Hausmeisters und Küsters wurden auf ein Minimum reduziert. Die einzige Aufstockung, die sich die Gemeinde erlaubt hat, ist die Einstellung eines weiteren Mitarbeiters für die Jugendarbeit: Robin Köster, dualer Student, teilt sich die Stelle mit Julia Müller, die als frischgebackene Mama eine Halbtagsstelle einnimmt. Er wird in seinen Semesterferien allerdings in vollem Umfang für die Gemeinde arbeiten. Zusammengelegt wurde das Gemeindebüro der lutherischen Gemeinde mit dem der Gemeinde Remlingrade-Dahlerau, so dass sich zwei Mitarbeiter ein Büro an der Krankenhausstraße 13 teilen. „Das ist in Zeiten von Corona nicht so gut. Die Kollegen wechseln sich im Büro ab, um nicht gemeinsam dort zu sitzen“, berichtet Melzer. Generell habe Corona der Gemeinde einen weiteren Seitenhieb verpasst, sowohl finanziell als auch moralisch: Die Kirchensteuern seien deutlich niedriger ausgefallen, und die Einschränkungen in der Pandemie hätten das Gemeindeleben auf ein Minimum reduziert. „Uns sind auf dem Weg viele Leute verloren gegangen, von denen wir hoffen, dass sie sich nicht ganz verabschiedet haben.“