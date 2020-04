Feiern ohne Kontakt : Ostergrüße zum Mitnehmen

Lisanna Görtz hat wie ihre Mutter Gabriele Görtz 150 Karten mit der Hand geschrieben. 18 Helfer beteiligten sich an der Aktion. Foto: Gabriele Görtz

Solingen Auch ohne die gewohnten Gottesdienst-Besuche sollen die Solinger möglichst viel Anteil am Fest der Auferstehung Jesu Christi nehmen. Dafür sorgen die zahlreichen Aktionen der Gemeinden – von Grußkarten bis Pappkreuze.

Immerhin: Dem fröhlichen Eiersuchen der Kinder im Garten steht prinzipiell nichts im Wege. Der Bedeutung von Ostern als höchstem christlichen Fest des Jahres wird das allein aber wohl kaum gerecht. „Ostern kann und wird nicht ausfallen“, bekräftigt Pfarrerin Raphaela Demski-Galla von der evangelischen Kirchengemeinde Dorp stellvertretend für viele Geistliche. Und so ersann sie eine Idee, um auch ohne direkten Kontakt zu den Menschen Osterfreude zu verbreiten.

Sie packte im Verlauf dieser Woche mit einer Gruppe ehrenamtlicher Helfer insgesamt rund 100 Tüten mit kleinen Überraschungen – gewissermaßen als „Ostern zum Mitnehmen“, wie die Gemeinde ihre Aktion nennt. Ihr Inhalt ist recht vielfältig: Ein gekochtes Osterei ist mit drin, etwas Süßes, ein Bastelset für einen Osterkranz, eine Blumenzwiebel – und natürlich auch geistliche Ostergrüße und Impulse.

Info Ökumenische Aktion in Krankenhäusern „Segensworte zum Mitnehmen“ haben die ökumenischen Krankenhaus-Seelsorgerinnen im Städtischen Klinikum und in der St. Lukas Klinik zusammengestellt. Die Botschaften werden ab Gründonnerstag in den Eingangsbereichen an Wäscheleinen aushängen.

Beim Presbyterium habe sie mit ihrer Anregung offene Türen eingerannt, freut sich Demski-Galla. Platzieren werden die Pfarrerin und ihre Helfer die Tüten rund um die Dorper Kirche an der Ecke Schützenstraße/Ritterstraße und im Vorhof des Gemeindezentrums Arche an der Eichenstraße 140. Wer am Vormittag des Karsamstags dort vorbeikommt, kann eine davon mitnehmen – und sich somit ein Stück Ostern nach Hause holen.

Ähnliches gilt auch für andere Solinger Gemeinden: So liegen zum Beispiel in den Kirchen der katholischen Pfarrgemeinde St. Sebastian – St. Joseph, Liebfrauen, St. Mariä Empfängnis und St. Katharina – während der täglichen Öffnungszeiten zwischen 9 und 17 Uhr gesegnete Osterkerzen, niedergeschriebene Ostergrüße des Pastoralteams und Palmzweige zum Mitnehmen bereit. Letztere habe man sogar nach Palmsonntag nachlegen müssen, berichtet Pfarrer Meinrad Funke.

Und auch an den Messfeiern zum Osterwochenende können sich die Gemeindemitglieder beteiligen – und zwar nicht nur als Zuschauer der Live-Streams: Denn in allen Kirchen der Pfarrgemeinde finden die Besucher dieser Tage Pappkreuze. Auf denen können sie schriftliche Botschaften hinterlassen – Beiträge über Leidsituationen, die Eingang in die Karfreitagsliturgie finden, sowie „Hoffnungsflammen“ für die Feier zur Osternacht. „Ich höre Kinderlachen“, schrieb zum Beispiel eine Besucherin. Eine andere hob die vielen Helfer hervor, die derzeit Einsamen und Kranken zur Seite stehen. „Wir hatten eine starke Beteiligung“, berichtet Meinrad Funke.

Doch auch wer in diesen Tagen nicht persönlich an einem Gotteshaus vorbeikommt und vielleicht keinen Draht zu digitalen Medien hat, soll beim Osterfest natürlich nicht außen vor bleiben. Dafür sorgt unter anderem Gabriele Görtz: Das engagierte Mitglied der katholischen Gemeinde St. Clemens hat 150 Osterkarten geschrieben, ebenso wie ihre Tochter Lisanna. 2000 handschriftliche Grüße an Gemeindemitglieder im Alter über 80 Jahre verschicken die Gemeinden St. Clemens und St. Johannes der Täufer zum bevorstehenden Osterfest in dieser Woche. An der Aktion hätten sich 18 hauptamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter beteiligt. Auch der Solinger Stadtdechant und leitender Pfarrer von St. Clemens und St. Johannes, Michael Mohr, hat 50 Karten beigesteuert.

„Die Idee hat meine Tochter aus ihrer Pfarrei in Frankfurt mitgebracht“, erzählt Gabriele Görtz. Dabei musste alles ziemlich schnell gehen: „Vom Besprechen der spontanen Idee bis zur Versendung der fertig geschriebenen Karten lagen nur zehn Tage“, berichtet Gabriele Görtz. Wegen dieser knappen Zeitspanne hätten die Gemeinden lediglich die Mitglieder anschreiben können, die 80 Jahre oder älter sind.