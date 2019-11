Bauarbeiten in Unterburg : Vollsperrung wird drei Wochen aufgehoben

Solingen Die Eschbachstraße ist vom 20. Dezember bis 12. Januar befahrbar. Die Burgtalstraße wird wegen Baumfällungen gesperrt.

Gäste willkommen – trotz Baustelle. Geschäfte, Restaurants und Seilbahn sind immer erreichbar, heißt es weiter auf einem Schild, das an der Burger Landstraße gut sichtbar platziert worden ist. Denn seit Wochen ist die Ortsdurchfahrt in Unterburg rund um die Uhr gesperrt.

Busse der Linie 683 aus Solingen fahren lediglich bis zur Wupperbrücke und nutzen die alte Drehscheibe zum Wenden. Autofahrer können den Parkplatz auf der Wupperinsel ansteuern oder aber in die Müngstener Straße einbiegen – ansonsten ist die Durchfahrt Unterburg lediglich Baufahrzeugen vorbehalten. Davon waren trotz Dauerregen am Mittwoch einige vor Ort.

Durch dicke Rohre ab der Brücke Mühlendamm fließt derzeit das Wasser des Eschbachs. Die ersten 80 Meter des letzten Teilstücks sind in Kürze geschafft, im Dezember werden die Rohre in den nächsten Bauabschnitt verlegt.

Eine Baupause wird aber vom 20. Dezember bis 12. Januar 2020 in Unterburg eingelegt. Damit verbunden ist die Aufhebung der Vollsperrung – die Ortsdurchfahrt ist in dieser Zeit mit Ampelregelung nachmittags ab 20. Dezember wieder befahrbar, sagt Wulf Riedel. Ab dem 13. Januar 2020 wird der Bereich wieder für die restlichen Bauarbeiten gesperrt.

Ungetrübtes Fahrvergnügen wird bei den Anwohnern und Besuchern von Unterburg und von Schloss Burg deswegen aber wohl nicht aufkommen. Denn in dem Zeitraum, in der die Vollsperrung aufgehoben wird, will der Landesbetrieb Straßen.NRW Baumfällungen an der Burgtalstraße durchführen. Das ist die Straße, die von der Eschbachstraße abgeht und hoch nach Schloss Burg führt. Dort gefährden rund 160 Bäume die Verkehrssicherheit. „Voraussichtlich im Januar wird die Burgtalstraße deswegen einige Tage gesperrt“, sagt Timo Stoppacher von Straßen.NRW.