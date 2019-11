Klinikum Solingen : Vertrag mit Geschäftsführer verlängert

Solingen Matthias Dargel wird bis April 2020 am Klinikum bleiben.

So soll Dargel, der in diesem Jahr zunächst als Vertreter der Beratungsgesellschaft „zeb“ zum Co-Chef am größten Krankenhaus Solingens ernannt wurde, zusammen mit dem Medizinischen Geschäftsführer Prof. Dr. Thomas Standl noch knapp sechs Monate an der Umstrukturierung des Klinikums mitwirken. Parallel wurde aber auch schon die Ausschreibung für eine Neubesetzung des kaufmännischen Geschäftsführer-Postens auf den Weg gebracht.