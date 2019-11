Volksbank im Bergischen Land : Lammert macht Zuhörer nachdenklich

Bergisches Land Auf Einladung der Volksbank im Bergischen Land referierte Norbert Lammert beim Mittelstandssymposium. Seine bewegende Analyse zur Demokratie in Deutschland und Europa rüttelte auf.

Die Zahl der Zuhörer wird jedes Jahr größer: 556 Anmeldungen verzeichnete die Volksbank im Bergischen Land bei ihrem Mittelstandssymposium in „unserem neuen Wohnzimmer“, wie Vorstandsmitglied Andreas Otto die Historische Stadthalle Wuppertal in seiner Begrüßungsrede bezeichnete. „Im Grunde genommen feiern wir heute ein kleines Jubiläum“, sagte Otto und blickte auf die Anfänge vor 15 Jahren zurück. 2004 war der ehemalige ZDF-Chefreporter Andreas Niemetz der erste Referent der Kunden-Veranstaltung, die bis zur Fusion der Volksbank Remscheid-Solingen mit Wuppertal in der Klosterkirche in Lennep ihre Heimat hatte. 2017 folgte der Umzug nach Wuppertal – mit Linken-Politiker Gregor Gysi und Ex-Bahn-Chef Rüdiger Grube als erste Referenten in neuem Ambiente.