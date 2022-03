Freitagabend bis Montagmorgen : Vollsperrung der A4 bei Köln am Wochenende

Köln An diesem Wochenende wird die A4 in Köln in einem Abschnitt voll gesperrt. Die Sperrung gilt zwischen dem Autobahnkreuz Köln-Gremberg und dem Autobahndreieck Heumar in beiden Richtungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Grund für die Sperrung ist der Rückbau einer provisorischen Überführung im Zuge des Umbaus des Autobahndreiecks Heumar.

Die Sperrung beginnt am Freitagabend (18. März) um 20.00 Uhr und endet am Montagmorgen (21. März) um 05.00 Uhr. Umleitungen werden eingerichtet, wie die Projektgesellschaft Deges am Donnerstag berichtete.

(top/dpa)