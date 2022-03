Stau in Düsseldorf : Kölner Landstraße nach Lkw-Brand gesperrt

Stau in Düsseldorf

Düsseldorf Die Kölner Landstraße zwischen Oberbilk und Wersten wurde am Montag um 15 Uhr gesperrt. Grund ist ein großer Feuerwehreinsatz wegen eines brennenden Sattelzugs – die Brandursache ist noch unklar.

Aufgrund eines großen Feuerwehreinsatzes wurde die Kölner Landstraße auf Höhe des Provinzialplatzes am Montag gegen 15 Uhr gesperrt. Dort war ein Lkw, der Schrott geladen hatte, in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Brandursache war am frühen Abend noch unklar.